モデルの滝沢眞規子（47）が、6日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。結婚25年目の、夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏（58）との夫婦円満ぶりを話した。事前取材のVTRで、「夫婦って男性と女性じゃなくなる、みたいなことをおっしゃる方もいると思うんですけど」と前置きし、「変な意味じゃなくて、男性と女性でいるってすごい大事なことだと思うんです。すてきだなと思ったら『すてきだね、今日