Nao YoshiokaとKazuki Isogaiが、11月28日に東京 代々木上原 OPRCTにてアコースティックライブを開催する。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露）  今回披露するのは、Nao Yoshiokaの最新作『Flow』をもとに制作されたアコースティックEPの楽曲を中心としたセット。ボーカルとギターのみというシンプルな構成により、メロディ