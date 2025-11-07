Netflixは、広告事業開始から3周年を迎え、広告リーチを測定する新たなグローバル指標として「MAV（月間アクティブ視聴者）」を導入することを発表した。この新指標によると、世界で1億9000万人を超えるMAVにリーチしているという。 「アカウント」から「実視聴者数」へ 従来の広告測定は、アカウントのプロフィールに基づくものだった。しかしNetflixは、家族や友人が同じ画面で視聴する実態