EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¡¢EXILE¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëATSUSHI¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÇEXILE¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÈþÍÆ»Õ¤Ç¤·¤Æ¡£ËÍ¤â¼«Á³¤ÈÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Ä¹