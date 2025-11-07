日本ハムの中島卓也内野手が７日、ＦＡ権を行使せず残留することを発表した。プロ１７年目の今季は、３２試合に出場し打率３割３分３厘、四球も多く出塁率は５割をマーク。守備では内野全ポジションに加え、左翼、中堅でも出場があり、代走に起用される走力も含め存在感を示した。中島は「残留です。ＦＡ持っているからというのはなく、来年もファイターズでやるという気持ちで過ごしていました」と思いを明かした。プロ１