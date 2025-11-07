東京スカイツリー（東京都墨田区）で６日夜、クリスマスカラーのライトアップが始まった。７人組女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」がボタンを押すと、スカイツリーが緑と赤のクリスマスカラーに彩られた。期間中、クリスマスツリーやサンタクロースに見立ててライトアップされる。ツリー下の商業施設「東京スカイツリータウン」４階の広場では、イルミネーションも始まり、装飾された約５３万球のライトが幻想的