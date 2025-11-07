¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡Û ¡Ú¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡Û 11·î27Æü¤è¤ê ½ç¼¡Å¸³« BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF -Relax time-Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö #hololive IF petit ¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó Çî°á¤³¤è¤ê¡×¤ò11·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£ ¡Ö¥Û¥í¥é