韓国軍は北朝鮮が7日午後、日本海に向けて弾道ミサイルとみられる飛翔体を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が7日午後0時半すぎ、北朝鮮北西部の大館から弾道ミサイルとみられる飛翔体1発を発射しました。ミサイルの詳しい種類や飛距離などはわかっておらず、分析を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは先月22日以来です。