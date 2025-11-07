【モデルプレス＝2025/11/07】元NGT48の荻野由佳が11月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】産後の26歳元アイドル「ビジュ変わらなくて凄い」話題のミニスカ姿◆荻野由佳、膝上スカートから美脚スラリ荻野は「最近脚痩せの為に頑張ってるので効果がでたら報告します」とつづり、写真を投稿。白いトップスに黒いミニスカートを合わせ、すらりと長い脚を披露している。◆荻野由佳の投稿