７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０１．７１ポイント（１．１４％）安の２６１８４．１９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．４０ポイント（１．１２％）安の９２５１．５７ポイントと反落した。売買代金は１１５１億５１６０万香港ドルとなっている（６日前場は１２７１億３７００万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米景