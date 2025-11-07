いちご大福をカットした瞬間に現れる“ハートの断面”が話題となった弁才天の新作が、ついに限定商品として登場。2025年11月8日（土）～11月22日（土）の期間、「いい夫婦の日」に合わせた「ハートいちご大福セット」を販売します。職人がひとつずつ手作業で仕上げる特別な和菓子は、恋人・夫婦・家族など、大切な人と分け合う“想いを届ける体験”にぴったりです。 カットで現れる“ハートのいちご”が