高市総理の就任後初めてとなる野党の党首との党首討論について、自民党と立憲民主党は、今月26日の開催を軸に調整することを確認しました。自民・立憲民主両党の参議院の国対委員長はきょう、いまの国会の日程などをめぐって会談しました。このなかで両党は、党首討論の開催を今月26日を軸に調整することを確認しました。また、裏金問題に関わりながらも高市総理に起用された佐藤官房副長官が、参議院の議院運営委員会などに出席が