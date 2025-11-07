俳優谷原章介（53）が7日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。イノシシと遭遇した経験を語った。番組では、東京・江戸川区でイノシシの目撃情報が相次いだ話題を紹介。谷原は「僕、街中じゃなくて箱根で遭遇したことがあるんですけど」と切り出すと、「怖い先輩に『箱根の温泉に来い』って呼ばれて。『カラオケやってるからって来い』って呼ばれて」と回想。「温泉でお風呂に入った後、浴衣