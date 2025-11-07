ボーイズグループNCT WISHが6日、グローバル音源サイトに日本初のミニアルバム「WISHLIST」収録曲「Dreamcatcher（ドリームキャッチャー）」を先行公開した。ポップジャンルの同曲は、幻想的なシンセサウンドと感性的なメロディーが調和している。韓国メディアのディスパッチは7日「この曲は神秘的な雰囲気も同時に醸し出す。『あなたを苦しめる悪夢を私が消してあげる』という内容が盛り込まれた。リスナーに温かい癒しを伝える」