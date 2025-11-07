俳優谷原章介（53）が7日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。高校サッカーの強豪校として知られる宮城・仙台育英のサッカー部で、3年生の男子部員が複数の部員から暴言を受ける被害を訴えたことをめぐり、「いじり」と「いじめ」の境界線について「加害者側が決めることではない」と考えを語った。当該生徒の訴えを受け、同校は「いじめ重大事態」として調査を進めていることを公表。ホー