連日のようにクマが目撃されています。11月7日も住宅の敷地内や、ホテル近くなどでクマの目撃情報が相次いでいます。今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。新潟県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。以下は7日に警察から発表されている目撃情報です。◆南魚沼市・7日午前6時頃、南魚沼市津久野下新田の国道を横断するクマ2頭を目撃・クマの体長は約1.5メートル