鉄道芸人のダーリンハニー吉川正洋（よしかわ・まさひろ）がデジタル写真集『撮られ鉄』を11月7日に発売！埼玉県の秩父鉄道協力のもと、電気機関車デキ103の運転体験や、吉川がカメラ片手に撮り鉄旅をする様子などが収められている。今回、どうしてデジタル写真集を出すことになったのか？また撮影中の裏話などを聞かせてもらった。――最初にデジタル写真集を出すという話を聞いてどう思いました？吉川間違いじゃないかと（