メ〜テレ（名古屋テレビ放送）のアナウンサー4人が、秋の火災予防運動で名古屋市消防局とコラボレーションする。【写真】「メ〜ロメロ！アンバサダー」望木聡子・尾形杏奈・松崎杏香・吉冨千鶴秋の火災予防運動は、11月9日〜15日に全国で実施。名古屋では、メ〜テレから「メ〜ロメロ！アンバサダー」を務める、望木聡子アナ、尾形杏奈アナ、松崎杏香アナ、吉冨千鶴アナが参加する。名古屋市内の4つのエリアで、名古屋市消防