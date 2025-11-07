仙台高裁最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、秋田を除く東北5県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁（石垣陽介裁判長）は7日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部で計16件の訴訟を起こしており、10件目の判決。「違憲状態」が6件、「合憲」が4件に。原告側は前回選挙