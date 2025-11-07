映画評論家の町山智浩氏（63）が7日、X（旧ツイッター）を更新。立憲民主党議員の事務所などに送りつけられている迷惑メールが自身のもとにも届いたことを明かした。迷惑メールをめぐっては、元TBSキャスターで立憲民主党の杉尾秀哉参院議員（68）が4日、Xで、自身の事務所のアドレスに1530通もの迷惑メールが送りつけられていると報告。「差出人や電話番号は違っていますが、内容は『高市早苗さんや安倍昭恵さんを誹謗中傷するの