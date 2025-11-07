かっぱ寿司は、11月20日からダイキャスト製ミニカー「トミカ」との「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」の第2弾を開催する。「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」本キャンペーンは、おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまをテーマにしたプレゼント企画。第1弾の新鮮な“いか”を運ぶトラックに続く第2弾は、氷を入れた発泡スチロールケ