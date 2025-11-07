女優の安藤サクラが、2026年1月4日にスタートするNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で語りを担当することが7日、発表された。安藤サクラ大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長役は仲野太賀。脚本は八津弘幸氏。安藤は「チーフ演出の渡邊良雄監督をはじめ、尊敬するスタッ