ドジャースのＶパレードで大谷翔平の真美子夫人の持っていた?旧型ｉＰｈｏｎｅ?が日米のメディアを騒がせたが、今度は球場を引き揚げる際に真美子夫人のバッグについていたアクセサリーが「ＢＴＳのＶのグッズではないか」とＳＮＳで話題となっている。動画では白いバッグに赤い丸形のぬいぐるみがぶら下がっており、これが世界を席巻した韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」のメンバー・Ｖのグッズ「ＴＡＴＡ」とみられている。