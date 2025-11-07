政治ジャーナリストの田崎史郎氏が７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）にスタジオ生出演した。番組は、高市早苗首相がこの日午前９時開始の就任後初となる衆院予算委員会に備え、午前３時過ぎに公邸入りし秘書官と打ち合わせをしたことを報じた。番組は高市首相が総理公邸に入る映像を放送。午前３時の勉強会スタートに田崎氏は「僕は、その会議の出席者と昨日午後９時２０分まで一緒だったんです」