元ＨＫＴ４８でタレント経営者として活躍する「ゆうこす」こと、菅本裕子が６日、Ｘを更新。今年３月に第一子を出産したが、産後の体重の激増を報告。しかも「水分で１０キロでした」と驚きの変化を明かした。菅本は７日にＸで出産直後の写真と現在の写真をアップ。「産後８０キロあって、目が開きづらくなったり、膝が痛くなったり、もう散々だったけど健康的に少しずつ減量してて結果でてきて嬉しい」と投稿。続く投稿では