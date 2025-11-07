【ワシントン＝阿部真司】米民主党の重鎮ナンシー・ペロシ元下院議長（８５）は６日、来年１１月の次期下院選に立候補せず、今期限りで引退すると表明した。女性として米史上初めて下院議長に就き、トランプ大統領と激しく対立してきた。ペロシ氏はＸ（旧ツイッター）に投稿した動画で「再選に向けた立候補はしない」と述べた上で、「我々が大切にする米国の理想のため戦い続けなければならない」とも訴えた。ペロシ氏はカリ