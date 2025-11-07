ドジャースのブレイク・スネル投手、アレックス・コール外野手、ベン・カスパリウス投手、エバン・フィリップス投手が６日（日本時間７日）、ＮＨＬ・ＬＡキングスのゲームに来場。試合前のロッカーでスタメンを読み上げた。キングスがインスタグラムにその様子を投稿。コールがワールドシリーズ制覇のトロフィーを持ち、スネルが「僕が読んでいいの？」と言いつつ、名前を読み上げるとロッカーは拍手と歓声に包まれた。その後