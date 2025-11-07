G−DRAGONが、アーティストとしての哲学を明かした。韓国公営放送MBCのトーク番組に出演した。23年秋から約1年間の休養期間があったが「10年前には生活するすべての時間が基本的にG−DRAGONとして活動していた期間だったので、いつもうまくなりたいし、完璧を追求しようと自分自身にむちを打ちながら走ってきた。でも休んでいる間に仕事と人生のオンとオフが可能になったようだ。余裕ができて、1日1日が大切になった」と話した。ま