主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。これまでのシリーズでたびたび恋愛フラグを立ててきた有希子と管理官・梶山勝利（田中哲司）。11月6日（木）に放送された第3話では、有希子の一言に梶山が照れたような反応をする一幕が…。長年のキントリファンが胸を躍らせること必至のシー