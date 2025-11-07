櫻護謨 [東証Ｓ] が11月7日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は800万円の赤字(前年同期は2億3700万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.7％減の5億2800万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は1億2600万円の黒字(前年同期