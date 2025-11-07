2026年1月4日に放送開始されるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のキービジュアルが公開。あわせてドラマの語りを安藤サクラが、音楽を木村秀彬が務めることが発表された。 参考：仲野太賀＆池松壮亮、『豊臣兄弟！』クランクイン「新しい視点で見てもらえると思います」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野、秀吉（木下藤吉郎）を池松が演じ、脚本を『