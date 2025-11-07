山形県内のインフルエンザ患者が急増しています。 【写真を見る】インフルエンザ患者数が注意報レベルに県が注意をよびかけ（山形） 県は先週、インフルエンザの流行入りを発表しましたが、今週の発表で患者数が注意報レベルになりました。 県衛生研究所によりますと、先月２７日から今月２日までに県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より４５１人増加し５９７人でした。 一定点医療機