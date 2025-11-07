富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は、スマホプリンター “チェキ”「instax mini Link 3」に「Google Pixel」とのコラボレーションモデルを11月14日（金）に発売する。 スマートフォン「Google Pixel」シリーズのイメージに合わせ、「instax mini Link 3」のカラーリングを変更。淡い紫色をベースに、プリント出力部分をメタリックな質感にしている。 スマ