株式会社シェイクは、新入社員（2025年4月入社）の正社員を対象に「新入社員の“リアルな本音”」に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 新入社員の約6割が「モチベーションが上がった」と回答 モチベーションが上がった要素『上司や先輩からの期待や信頼』や『自己成長の実感』 入社前とのギャップ、残業・リモート勤務が