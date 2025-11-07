【モデルプレス＝2025/11/07】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが11月6日、自身のInstagramを更新。過去の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳タレント「個性爆発」19歳当時のシノラーファッション◆篠原ともえ、大学生時代の写真公開篠原は「19歳大学生。課題のパターンと向き合った時間」とつづり、写真を投稿。赤いメガネに赤い半袖ジャージのトップスと、黒のショートパンツに白黒ボーダーの靴下を合わ