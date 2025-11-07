ソフトバンクは7日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍首脳陣は、2軍打撃コーチだった村松有人氏が野手チーフコーチ、2軍バッテリーコーチだった細川亨氏がバッテリーコーチ、長谷川勇也スキルコーチが打撃コーチとの兼任となった。【1軍】監督＝小久保裕紀投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）＝倉野信次投手コーチ（ブルペン）＝若田部健一投手コーチ（ブルペン補佐）＝中田賢一野手チーフコーチ＝村松