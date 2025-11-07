【モデルプレス＝2025/11/07】フリーアナウンサーの高見侑里（38）が7日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告した。【写真】美人アナと結婚した人気バンドメンバー◆高見侑里アナ、第1子妊娠高見アナは「本日は皆様にご報告がございます」とつづり「一部報道にもありました通り、この度新たな命を授かりました」と報告。「お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です」と明かした。⁡「応援してく