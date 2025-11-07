警視庁同じ警察署に勤務する女性職員の体を触ったとして、警視庁は7日、不同意わいせつの疑いで、30代の男性巡査長を書類送検し、停職1カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で依願退職した。容疑を一部否認しているが、「嫌な思いをさせて申し訳ない」と話している。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は、6月1日に自家用車内で女性を抱き寄せて覆いかぶさり、7月3日と同28日には公用車内や警察署内で下半身を触った