女優の小雪（４８）が７日、都内で行われた貝印「いい刃の日」ＰＲイベントに出席した。グローバル刃物メーカーの貝印は、１１月８日を「いい刃の日」として同イベントを開催。小雪はあでやかな着物姿で登場し「今日のイメージにとても合うんじゃないかな。背筋がしゃんとしますし、日本人としてのスピリットを意識させられます」とほほえんだ。この日は自宅のキッチンの写真も公開。同社の商品を普段から愛用しているという