スペイン１部レアル・ソシエダードのＭＦ久保建英（２４）が日本代表に選出されたことに懸念が広がっている。久保は日本代表として臨んだ９月のメキシコ戦で左足首を負傷してしまった。それでもクラブに戻って試合に出続けるも１０月にも日本代表に招集されるとパラグアイ戦を休養し、続くブラジル戦に出場。その後はクラブに復帰するも練習で負傷を悪化させて欠場に追い込まれた。１日のビルバオ戦で途中出場ながら戦線復帰し