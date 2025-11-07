2025年11月6日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演した俳優の小栗旬さん（42）が役者人生に影響を与えた演出家の蜷川幸雄さんの言葉を紹介した。13年ぶりにロマンチックコメディーに出演番組は13年ぶりにロマンチックコメディーに出演する小栗さんにインタビューした。新作「匿名の恋人たち」（Netflixシリーズ）には潔癖症のチョコレートショップの代表として出演する。相手役は天才ショコラティエ役の韓国人