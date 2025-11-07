ジェシカ・ラングが主演し、キャシー・ベイツ、ピアース・ブロスナンらが共演する、実話に基づく感動作『The Great Lillian Hall（原題）』が、邦題を『喝采』として2026年1月9日より公開されることが決定。本予告編、ポスタービジュアル、場面写真11点が解禁された。【動画】名優そろい踏み映画『喝采』本予告本作は、ブロードウェイの伝説的な女優マリアン・セルデスをモデルに、生きる悦びを圧倒的な力で伝える人生賛歌。