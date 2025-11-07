今夜11月7日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして伊礼彼方、尾形貴弘（パンサー）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、なえなの、松倉海斗（Travis Japan）が登場。松倉が好きな食べ物を聞かれたときに定番回答を使い続けてきた理由とは？【写真】なえなの「マンション、何階に住むのが幸せ？」と問う本番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普