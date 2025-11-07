親知らずの抜歯が得意な先生を探す方法をお伝えします※写真はイメージです（写真：shogo／PIXTA）親知らずを抜いた経験のある多くの人が「痛み」や「腫れた顔」など、「最悪の思い出」として記憶しているのではないでしょうか。しかし、親知らずを1000本以上抜歯してきた幸町歯科口腔外科医院（埼玉県志木市）の宮本日出院長は「親知らずを抜くなら、いつも通っている歯医者にこだわらないほうがいい」と言います。なぜ、かかりつ