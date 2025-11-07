セリアをパトロールしていると、園芸グッズ売り場でお洒落すぎるプランターを発見しました。あまりにクオリティが高かったので、思わず値札を探してしまった筆者。お値段はもちろん100円で、お安かったので今回は2種類GETしてきましたよ♡インテリアにもなるほど高見えするアイテムなので、要チェック！【詳細】他の記事はこちらこんなお洒落なものが100円！？『エンボスプランター』商品名：エンボスプランター価格：￥110（