SNSなどで話題になり、ガチャガチャの景品や100円ショップなどで販売されてもすぐに売り切れてしまうことが多い、昔懐かしいあのコインケース。なんと、ついにダイソーにも登場しました！100円玉をスマートに収納でき、必要な時にサッと取り出せる便利なアイテム。買えなかった方は、ダイソーでチェックしてみて！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：100円玉専用コインケース モノクロ価格：￥110（税込）サイズ（約）：45×