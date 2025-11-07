三菱食品は子会社のベスト・ロジスティクス・パートナーズと協同で、特定小売業向けの専用物流センター・川崎夜光SDC（神奈川県川崎市）に、プラスオートメーション社の仕分けロボット「t-Sort」を導入した。同センターの低温作業エリア内400坪をt-Sort導入スペースとして整備。約100店舗の仕分け対応可能なレイアウトを構築し、50台のロボットで従来比30％の作業生産性を実現。1日当たり36m／h（年間約1万3000人時）の削減効