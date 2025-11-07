シンガーソングライターのモリッシーが、「過労」により「ヌード」ツアーの南米公演全日程をキャンセルした。今月８日から２２日にかけてブエノスアイレス、サンパウロ、サンティアゴ、リマ、ボゴタでのコンサートが予定されていたが、南米ツアーが中止となったことが会場側から発表された。 【写真】ステージで熱唱するモリッシー モリッシーは先日、メキシコ