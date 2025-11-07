JR東海リテイリング・プラスが、ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ(Randy’s Donuts)」のフランチャイズ契約を締結！日本でのフランチャイズ1号店となる「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を、東京駅「東京ギフトパレット」内に2025年12月上旬を目途にグランドオープンします。テイクアウト専門店として、40種類以上のドーナツや関連グッズが展開される予定です。 JR東海リテイリン