株式会社コードスリーが、ライブ配信者(ライバー)を探すための専用アプリ『コミサポライブ』を正式にリリースしました。複数の配信プラットフォームを横断して検索できる業界初のサービスです。さらに、衣装レンタル・スタジオレンタルといったライバー支援サービスも統合し、配信活動を総合的にサポートします。 コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』 価格：基本無料(一部サービス内課金あり)